Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Президентском дворце в Анкаре. Встреча состоялась в закрытом для прессы формате.

Между тем Великое национальное собрание Турции, которое было на каникулах до 1 октября, соберется завтра на внеочередное заседание по призыву спикера парламента Нумана Куртулмуша.

Заседание парламента состоится для демонстрации мощной поддержки турецкого парламента палестинцам и их делу, а также для того, чтобы донести голос угнетенного палестинского народа до мирового сообщества. В рамках этого заседания президент Палестины Махмуд Аббас выступит с речью.

Перед своим выступлением на заседании Аббас проведет двустороннюю встречу со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.