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Столкновение французских истребителей
В результате столкновения двух военных самолетов «Рафаль» на северо-востоке Франции один пилот был найден раненым, двое других летчиков пока числятся пропавшими без вести
Столкновение французских истребителей
Фото: Reuters / Reuters
14 августа 2024 г.

На северо-востоке Франции в среду произошло столкновение двух военных самолетов в воздухе. Один из пилотов успел катапультироваться и был найден спасателями с ранениями, но в сознании. Поиски еще двух летчиков продолжаются.

Как сообщили в ВВС Франции, инцидент произошел с двумя многоцелевыми истребителями «Рафаль», которые возвращались на военную базу в департаменте Верхняя Марна после транспортного рейса в Германию. Согласно данным, опубликованным изданием L'Est Republicain, первым сообщившим о крушении, один из самолетов был одноместным, а второй — двухместным.

Агентство France Presse уточнило, что пилот одноместного истребителя, катапультировавшийся перед крушением, находится вне опасности. На борту второго самолета находились летчик-курсант и его инструктор. По состоянию на вечер среды они числятся пропавшими без вести. Спасательные службы вместе с жандармерией ведут поисковые работы в лесистой местности, где произошло падение самолетов. Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Военная прокуратура уже начала расследование обстоятельств и причин этой катастрофы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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