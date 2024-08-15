Израильские солдаты используют палестинских гражданских лиц в качестве живого щита в Газе, чтобы входить в туннели и здания, которые, как они подозревают, могут быть заминированы. Об этом сообщили ведущее израильское правозащитные организации и газета «‎Гаарец»‎.

По словам Надава Веймана, исполнительного директора правозащитной организации «Нарушить молчание», эта практика была настолько широко распространена в различных подразделениях, сражающихся в Газе, что ее можно было фактически считать «протоколом».

Организация уточняет, что израильские военные использовали мирных жителей в качестве «‎живого щита‎» на протяжении всей 10-месячной войны в Газе. При этом, по данным «‎Гаарец», к‎анцелярия начальника штаба знала об этой практике.

«Высшее руководство знает об этом. Наши жизни важнее, чем их», — признался один из израильских военных, который принимал участие в поиске гражданских лиц для использования в качестве живого щита.

Практика стала настолько рутинной в рядах израильской армии, что солдаты даже завели специальное слово для «‎живых щитов‎»: их называют «шавиш» — неформальный сленг для солдата низкого ранга.

«‎Гаарец»‎ уточняет, что израильские солдаты отбирают палестинских гражданских, в основном это молодые люди, а затем под угрозой расстрела отправляют их в туннели и поврежденные дома перед израильскими силами. Когда они входят, им завязывают руки, а к их телам прикрепляют камеру. Газета не приводит количество погибших от мин палестинцев, но их количество исчисляется десятками, если не сотнями, отмечают правозащитники.

При этом руководство израильской армии уточняет, что палестинских гражданских лиц используют для замены подразделений собак, которые ищут взрывчатку, «потому что погибло слишком много собак».

В Израиле в 2005 году Верховный суд запретил использовать палестинцев в качестве «‎живых щитов‎» на оккупированном Западном берегу, когда солдаты заставляли гражданских лиц идти впереди них при рейдах на дома. Однако израильская армия решила нарушить этот закон в Газе.