Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в четверг призвал создать консультативный двусторонний орган с Северной Кореей, чтобы снять напряженность между соседями и возобновить экономическое сотрудничество.

Новая межкорейская рабочая группа «могла бы заняться любым вопросом, начиная от снятия напряженности и заканчивая экономическим сотрудничеством, обменом между людьми и культурными обменами, а также реагированием на стихийные бедствия и изменение климата», — сказал Юн в своем обращении в четверг.

Южнокорейский лидер заявил, что готов начать политическое и экономическое сотрудничество, если Пхеньян «сделает хотя бы один шаг» к денуклеаризации.

«Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях», — сказал Юн.

Юн также изложил свое «видение объединения» во время выступления на мероприятии, посвященном освобождению страны от японского колониального господства.

«Пока сохраняется состояние разделения, наше освобождение будет оставаться неполным. Свобода, которой мы наслаждаемся, должна распространиться на замороженное королевство Севера, где люди лишены свободы и страдают от нищеты и голода», — сказал корейский лидер.

Новые усилия были предприняты после того, как Сеул предложил предоставить гуманитарную помощь в связи с разрушениями, вызванными наводнениями в Северной Корее. Но, по словам Юна, Пхеньян отказался от их предложений.

«Несмотря на то, что северокорейский режим снова отклонил наше предложение, мы никогда не прекратим делать предложения о гуманитарной помощи», — сказал Юн.

Отношения между Сеулом и Пхеньяном находятся на самом низком уровне за последние годы.

В начале этого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным врагом» и заявил, что объединение больше невозможно.

На прошлой неделе Северная Корея объявила о размещении 250 пусковых установок баллистических ракет на своей южной границе.

С мая Пхеньян запустил в сторону южного соседа тысячи воздушных шаров, наполненных мусором.

В ответ Сеул возобновил пропагандистское вещание вдоль границы и вышел из сделки 2018 года, направленной на ослабление напряженности между военными двух стран.