Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа объявила, что продолжающаяся вспышка оспы обезьян в Африке стала глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

ВОЗ созвала свой комитет по чрезвычайным ситуациям из-за опасений, что более смертоносный штамм вируса Ib достиг четырех ранее не затронутых стран Африки. Ранее этот штамм был обнаружен только в Демократической Республике Конго (ДРК). В последние дни его зафиксировали в Центральноафриканской республике (ЦАР), Бурунди, Кении и Руанде.

Независимые эксперты встретились в среду, чтобы проконсультировать генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса о серьезности вспышки. После этой консультации он объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую глобальное значение — самый высокий уровень тревоги в соответствии с международным законодательством в области здравоохранения.

«Обнаружение и быстрое распространение нового штамма оспы обезьян в восточной части ДРК, ее обнаружение в соседних странах, которые ранее не сообщали об оспе обезьян, и возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу», — подчеркнул глава ВОЗ.

С начала года в 13 странах Африки было зарегистрировано более 17 000 случаев оспы обезьян и более 500 смертей, по данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, которые классифицируют вспышку как «событие с очень высоким риском».

Наибольшее число случаев — более 14 000 — приходится на ДРК, на ее долю в этом месяце пришлось 96% подтвержденных случаев.

Оспа обезьян представляет собой вирусное заболевание, которое может легко передаваться от человека к человеку и от инфицированных животных.

По данным ВОЗ, заражение возможно при тесном контакте, таком как прикосновение, поцелуи, а также через предметы и материалы, такие как простыни, одежда и иглы.

Симптомы включают лихорадку, болезненную сыпь, головную боль, мышечную и спинную боль, упадок сил и увеличение лимфатических узлов.