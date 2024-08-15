ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган на внеочередном заседании по Палестине
Президент Турции присутствовал в парламенте во время выступления Махмуда Аббаса
Президент Эрдоган на внеочередном заседании по Палестине
Фото: пресс-служба президента Турции / Others
15 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие во внеочередном заседании Великого национального собрания Турции (ВНСТ), посвященном вопросу Палестины. Главным его событием стало выступление президента Государства Палестина Махмуда Аббаса перед Генеральной ассамблеей.

Перед началом заседания Эрдоган поприветствовал почетный караул у входа в парламент, где он провел краткую беседу с Аббасом. Лидеры двух стран вместе со спикером ВНСТ Нуманом Куртулмушем сделали совместное фото, демонстрируя единство позиций по палестинскому вопросу.

В ходе заседания президент Эрдоган слушал обращение Махмуда Аббаса к турецким парламентариям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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