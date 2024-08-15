ПОЛИТИКА
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Лукашенко: «Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили»
Президент Беларуси призвал Москву и Киев остановить войну и начать переговоры
Лукашенко: «Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили»
Фото: Reuters / Others
15 августа 2024 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1» телеведущему и депутату Евгению Попову.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», — сказал Лукашенко.

Он добавил при этом, что в продолжении конфликта заинтересованы западные политики.

«Она [война] нужна им [Западу]. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут», — заявил Лукашенко.

«Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — добавил он.

На вопрос ведущего, в каком случае Беларусь может согласиться применить размещенное у нее ядерное оружие, белорусский президент ответил: «Беларусь применит ядерное оружие, если противник пересечет границу Союзного государства (Союзное государство РФ и Беларуси — ред.) <...> Никаких красных линий не будет, ответ будет мгновенным».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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