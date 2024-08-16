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Израильтяне подожгли дома палестинцев на Западном берегу
Израильские поселенцы убили палестинца в Калькилии, ВВС Израиля нанесли удары по Газе. Число жертв растет на фоне продолжающегося конфликта
Израильтяне подожгли дома палестинцев на Западном берегу
Последствия нападения израильских поселенцев на деревню Аль-Мугайер, 13 апреля / Архивное фото: Reuters / Others
16 августа 2024 г.

На оккупированном Западном берегу израильские поселенцы в очередной раз применили насилие в отношении палестинцев. В городе Калькилия группа поселенцев совершила нападение на деревню Джит, в результате которого один палестинец погиб, а другой получил тяжелые ранения.

Поселенцы открыли огонь боевыми патронами, забросали дома камнями и подожгли несколько домов и автомобилей палестинцев.

Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что с начала израильского вторжения в Газу 7 октября на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме в результате действий израильских военных и поселенцев погибли 633 палестинца, около 5400 получили ранения.

Одновременно не прекращаются атаки Израиля на сектор Газа. В результате авиаударов израильских ВВС по различным районам Газы погибли 7 палестинцев, включая сотрудника ООН. Шесть человек погибли при бомбардировке лагеря беженцев Джебалия, еще один сотрудник БАПОР погиб в результате удара по городу Дейр-эль-Балах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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