Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Армению 21 сентября, в День независимости страны, сообщает газета «Жоговурд» со ссылкой на источники в армянской общине Франции. Целью визита, по информации издания, является демонстрация поддержки суверенитета и независимости Армении.

Издание напоминает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян еще в 2021 году приглашал Макрона посетить Ереван 21 сентября, однако тогда визит не состоялся. Последний раз французский президент был в Армении в октябре 2018 года, когда принимал участие в саммите франкофонии.

Информация о возможном визите Макрона появилась на фоне ухудшения отношений между Москвой и Ереваном после карабахского конфликта. В Армении считают, что Россия не оказала должной поддержки во время конфликта, в результате которого Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

В связи с этим Армения прекратила финансирование ОДКБ и начала углублять сотрудничество с западными странами, в частности с США и Францией. Визит Макрона может стать символом этого сближения и подтверждением устремлений Армении в сторону западной интеграции.