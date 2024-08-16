Во время торговых сессий на этой неделе российский рубль ослаб до 10-месячного минимума по отношению к доллару. Это стало прямым следствием неожиданного вторжения Украины в Курскую область России.

Падение началось еще 6 августа, в первый день вторжения. К 13 августа оно достигло рекордных значений, рубль торговался на уровне 96,60 к доллару — самом низком с 20 октября 2023 года. С начала атаки 6 августа он потерял 6,2%. Затем рубль отыграл и восстановился до 90,50 рублей за доллар.

Торговля основными валютами переместилась на внебиржевой рынок (OTC), что затруднило получение данных о ценах после того, как 12 июня были введены западные санкции в отношении Московской биржи и ее клирингового агента — Национального клирингового центра.

Однодневные фьючерсы на пару рубль-доллар, которые торгуются на Московской бирже и служат ориентиром для ставок на внебиржевом рынке, во вторник снизились на 0,4% до 89,60. В ходе торгов 13 августа фьючерсы потеряли 2,5%.

Официальный обменный курс центрального банка РФ, который он рассчитывает с использованием данных внебиржевого рынка, был установлен на уровне 92,65 на среду, что на 3% больше курса, установленного на 14 августа.

Ослабление рубля по отношению к доллару и евро продолжалось, несмотря на поддержку со стороны более высоких цен на нефть и увеличения чистых ежедневных продаж юаней центральным банком и министерством финансов.

Согласно анализу внебиржевого рынка, чуть позже на неделе рубль ослаб и к другим валютам. В частности, он упал на 1,3% до 12,07 по отношению к китайскому юаню, который стал наиболее торгуемой иностранной валютой в Москве. Во время торгов рубль достиг отметки 12,11 к юаню — это самый низкий уровень с 24 июня.

Российская валюта также снизилась на 0,2% до 99,70 по отношению к евро, согласно данным LSEG. Официальный обменный курс центрального банка составил 96,69 рубля за евро.