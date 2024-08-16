Бангладеш продолжает избавляться от наследия бежавшей за границу экс-руководительницы страны Шейх Хасины. Реформы затронули и МИД страны.

15 августа министерство отозвало посланников из семи стран: США, России, Германии, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Мальдивских островов. МИД издал отдельные распоряжения о переводе в этой связи, отметив, что «было принято решение перевести послов в Дакку».

Как отмечают государственные СМИ Бангладеш, новое правительство вскоре направит новых послов в эти страны.

Посол Камрул Ахсан был командирован в Москву с января 2020 года. Пока неизвестно, кто заменит его на этом посту.

С конца июня в Бангладеш проходят масштабные акции протеста. Демонстрации начались с требований отменить систему квот, которая резервировала до 30% от государственных долгов для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большую часть квот на государственные должности, но протесты продолжились.

На их фоне 5 августа премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и уехала в Индию. Насилие, вспыхнувшее после ее отставки, привело к гибели более 230 человек, в результате чего общее число жертв за три недели беспорядков составило 560 человек.

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин 5 августа объявил о роспуске парламента и формировании временного правительства. Его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Тем временем Международный трибунал по преступлениям Бангладеш начал расследование в отношении бывшего премьер-министра Хасины и еще девяти человек, обвинив их в геноциде и преступлениях против человечности во время массовых протестов, возглавляемых студентами, с 15 июля по 5 августа.