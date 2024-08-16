Более сотни вооруженных еврейских поселенцев вторглись в палестинский город Джит на оккупированном Западном берегу, стреляя по местным жителям и поджигая дома, автомобили и другое имущество.

По словам Нассера Седды, главы сельского совета Джита, был убит один человек.

Минздрав Палестины подтвердил, что 23-летний палестинец скончался от ранения в грудь. Еще 11 человек пострадали.

«У нас были нападения, но ничего подобного не было. Мы никогда раньше не видели ничего подобного, и без предварительного предупреждения. Они застали людей врасплох — там были женщины, дети и старики», — отметил Седда.

Израильские военные также сообщили, что десятки граждан Израиля, некоторые в масках, устроили поджоги и бросали камни и коктейли Молотова. При этом полиция задержала только одного поселенца для допроса в связи с беспорядками — остальные просто ушли на глазах у полицейских.

Общество Красного Полумесяца Палестины сообщило, что оно оказало помощь трем пострадавшим в результате нападений поселенцев в городе, в том числе пожилой женщине, пострадавшей от вдыхания слезоточивого газа, и двум молодым людям, получившим ранения от камней.

Высшие должностные лица Израиля осудили нападение. В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нападение осуждается и говорится, что он рассматривает этот инцидент «с предельной серьезностью».

«Виновные в любом правонарушении будут задержаны и преданы суду», — говорится в сообщении. При этом он никак не прокомментировал тот факт, что полиция задержала лишь одного человека.

В течение многих лет жители незаконных еврейских поселений нападали на палестинские общины на оккупированной территории. Только с 7 октября 2023 года по август текущего года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) зафиксировало не менее 1143 нападений поселенцев на палестинцев. Погибли более 250 человек.