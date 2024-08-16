Администрация президента США Джо Байдена «‎открыта»‎ к тому, чтобы отправить Киеву крылатые ракеты большой дальности (JASSM). Пентагон уже работает над устранением препятствий, которые мешают Украине запускать это оружие с полученных в июле истребителей F-16, пишет газета Politico.

JASSM значительно увеличат дальность поражения Украины. F-16, переданные этим летом европейскими странами, не могут летать вблизи российских рубежей из-за риска быть сбитыми. С ракетами JASSM украинские ВВС смогут поражать цели в глубине российской территории, не подлетая к границе.

Производитель ракет Lockheed Martin поставил вооруженным силам США и союзникам более 4100 ракет JASSM в различных конфигурациях за последние годы, а новая производственная линия в Алабаме выпускает около 45 ракет в месяц, чтобы достичь цели в 7200 ракет.

США и союзники уже обязались поставлять Украине различные боеприпасы класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» для F-16, но поставки JASSM станут самым мощным и дальнобойным оружием в арсенале украинских военно-воздушных сил.

Группа проукраинских законодателей США оказывает давление на администрацию Байдена, чтобы ослабить ограничения на возможность Киева вести огонь из поставленного США оружия по российской территории, уточняет Politico. Они утверждают, что Вашингтон должен поддержать украинское наступление в Курской области и дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться в этом районе. По их словам, это усилит переговорные возможности Киева.

Как отмечает издание, Пентагон воспринял предложение Конгресса о поставках JASSM и изучает, как осуществить передачу оружия Украине. При этом в Минобороны США признают, что российские системы ПВО научились глушить некоторые высокоточные вооружения американского производства. Потому считать JASSM однозначной «‎панацеей»‎ для украинских ВВС нельзя, подчеркивает газета.