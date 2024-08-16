Бывший первый министр Шотландии Хамза Юсаф назвал Илона Маска «одним из самых опасных людей на планете». Шотландский политик обвинил миллиардера в использовании своей платформы X (бывший Twitter - ред.) для распространения ультраправой идеологии и «подстрекательства» к насилию.

В интервью изданию Middle East Eye Юсаф, который ведет публичную полемику с Маском, заявил также, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен подумать о регулировании социальных медиаплатформ после недавних беспорядков в Британии, спровоцированных дезинформационными вбросами.

«Маск не подотчетен никому, кроме своих акционеров. Он не подотчетен демократическому процессу или выборам. Тем не менее, он использует свои миллиарды, использует свое богатство, чтобы попытаться объединиться с ультраправыми, чтобы помочь спровоцировать ужасное насилие и беспорядки, которые мы видели на улицах Соединенного Королевства», - сказал Юсаф.

В начале этого месяца по всей Великобритании прокатилась волна насилия после того, как в сети распространилась дезинформация о происхождении и религиозной принадлежности преступника, устроившего массовую поножовщину в детской танцевальной секции в Саутпорте, где были убиты трое детей.

В результате беспорядков - крупнейших в стране за последние десять лет - на улицы Лондона, Манчестера, Ливерпуля и других городов вышли люди в масках, которые поджигали здания и автомобили, а также грабили магазины.

«Маск не идиот. Он знает, что делает... Он знает последствия своих действий, и он будет продолжать это делать, потому что, как я уже сказал, он просто никому не подотчетен. И, на мой взгляд, именно это делает Илона Маска одним из самых опасных людей на планете», - сказал Юсаф, который стал первым шотландским азиатом и мусульманином, занявшим пост первого министра.

«Именно поэтому Кир Стармер, премьер-министр Соединенного Королевства, должен убедиться, что платформы социальных сетей <…> будут регулироваться гораздо лучше», - сказал он.

«В противном случае, каждый раз, когда происходит какой-либо инцидент, вбросы дезинформации <…> будут распространяться как лесной пожар», - добавил он.

В последние недели Маск обрушился на своих публичных оппонентов, в том числе на Юсафа, которого он обвинил в расизме. Во время беспорядков миллиардер делился фейковыми новостями о Великобритании и даже шутил о вторжении в Соединенное Королевство.

В прошлый четверг Маск обострил полемику, назвав Юсафа, сына пакистанских иммигрантов, «супер, супер расистом», утверждая, что тот «ненавидит белых людей».

«Я бы подал на этого подонка в суд», - заявил Маск в воскресенье в ответ на сообщения о том, что Юсаф уже рассматривает открытие судебного иска против него.

В интервью Юсаф также сказал, что неделя жестоких беспорядков заставила его сомневаться в том, есть ли у его семьи будущее в Великобритании.

«У меня нет другого дома, кроме Шотландии. Я родился здесь, вырос здесь, прожил здесь всю свою жизнь, одно время был первым министром шотландского правительства. Я такой же шотландец, как и все остальные, но в первую очередь я должен думать о будущем своей семьи», - продолжил Юсаф.

«Могу ли я уверенно утверждать, что мои дочери будут в безопасности в Великобритании? Будут ли они подвергаться нападкам из-за своей внешности? Будут ли они подвергаться нападкам, если решат пойти в мечеть?» , - рассуждает шотландский политик.

«Я не могу гарантировать их безопасность. Поэтому каждый мусульманин, и я в том числе, спрашивает себя: «Можем ли мы быть в безопасности в будущем в Соединенном Королевстве?», - сказал Юсаф.