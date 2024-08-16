Французские власти в Новой Каледонии продлили комендантский час до 26 августа в связи с продолжающимися беспорядками, в результате которых погибли 11 человек. Верховный комиссар Новой Каледонии объявил о частичном ослаблении ограничений на продажу алкоголя, разрешив покупки на вынос с 19 августа по 8 сентября, однако доставка алкоголя остается под запретом.

Комендантский час действует с 22:00 до 5:00. Также до 26 августа продлены ограничения на огнестрельное оружие и транспортировку топлива в переносных контейнерах, за исключением муниципальных служб и других уполномоченных.

С начала беспорядков на территории Новой Каледонии произведено 2459 арестов. Верховный комиссар осудил попытку поджога церкви в Пуандимье и нападения на автомобилистов в Пойе.

Беспорядки на тихоокеанском архипелаге начались в середине мая из-за предложенного законопроекта о пересмотре избирательных правил. Изменения позволили бы французским гражданам, прожившим на острове не менее 10 лет, голосовать на местных выборах. Местные жители, особенно коренное население канаков, опасались ослабления своей избирательной силы.

В ответ на эскалацию насилия Франция объявила чрезвычайное положение и направила дополнительные силы. 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон приостановил спорный план реформы избирательной системы.

Во Франции в беспорядках узрели следы внешнего вмешательства. Ранее глава МВД Франции Жерар Дарманен заявил о возможной причастности Азербайджана к беспорядкам, однако не предоставил конкретных доказательств.