ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Удар по торговому центру в Донецке
В результате авиаудара по торговому центру в Донецке погибли по меньшей мере два человека, здание охвачено сильным пожаром
Удар по торговому центру в Донецке
Фото: скриншот / Others
16 августа 2024 г.

Два человека погибли в результате удара по торговому центру «Галактика» в аннексированном РФ Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы «Донецкой Народной Республики».

По словам собеседника агентства, жертв удара может быть больше. Он пояснил, что в момент прилета в здании находилось много людей.

Глава «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что семь человек ранены и обвинил в атаке украинских военных. В результате ударов загорелся торговый центр и было повреждено здание Центральной городской больницы № 14.

По словам Пушилина, площадь пожара в торговом центре составляет порядка 10 тыс. кв. м, а борьба с огнем осложнена «оперативной обстановкой».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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