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American Airlines не полетят в Израиль до апреля 2025 года
Все израильские рейсы авиакомпании исчезли из систем бронирования на фоне напряженности в регионе
American Airlines не полетят в Израиль до апреля 2025 года
Фото: AP / Others
16 августа 2024 г.

Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Израиль и из Израиля до апреля 2025 года на фоне напряженности в регионе. Об этом сообщают израильские СМИ.

Газета Israel Hayom со ссылкой на туристические агентства сообщила, что все рейсы American Airlines были удалены из систем бронирования до апреля 2025 года, что означает отсутствие прямых рейсов авиакомпании в Израиль в предстоящем зимнем сезоне.

Несколько международных авиакомпаний, включая Lufthansa, Austrian, Iberia и Brussels Airlines, приостановили полеты в Израиль около двух недель назад на фоне растущих опасений регионального конфликта с участием Израиля, Ирана, ливанской «Хезболлы». Тегеран и поддерживающие его силы в регионе обещали отомстить Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и лидера «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте. Тем временем, как сообщается, США усиливают свое военное присутствие в регионе.

Израиль также повысил уровень боевой готовности в ожидании ответа Ирана и «Хезболлы».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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