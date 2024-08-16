Инженерные подразделения Вооруженных сил России осуществили дистанционное минирование путей подхода резервов Вооруженных сил Украины к приграничным районам Курской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», - сообщили там.

Ранее Украина создала первую военную комендатуру в Курской области - на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом в ходе заседания ставки президенту Украины Владимиру Зеленскому отчитался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

В среду Зеленский анонсировал «при необходимости» создание в Курской области военных комендатур.

Сырский добавил, что с начала наступления в Курской области ВСУ взяли под контроль 1150 кв. км территории и 82 населенных пункта.