В результате обстрела города Мирноград в Донецкой области погиб один человек, не менее четырех получили ранения, сообщил глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин. Российские войска нанесли удар по недостроенному девятиэтажному дому, который был полностью разрушен. Кроме того, повреждено здание супермаркета.

Фотографии с места событий показывают, что дом был разрушен полностью в результате попадания снаряда.

Мирноград, расположенный в 10 км от линии фронта на покровском направлении, регулярно подвергается обстрелам и авиаударам со стороны российских войск. На 1 января 2020 года в городе проживало более 28 тыс. человек. По данным местных властей, сейчас там находятся около 26 тыс. жителей.

Помимо этого, российские войска сегодня нанесли удары авиабомбами по Сумской области, сообщает местная прокуратура. В результате атаки ранения получили двое человек.

Также российский удар по Краматорску разрушил жилой дом. Из-под завалов извлекли одного человека в тяжелом состоянии. Обломками был поврежден газопровод, из-за чего без газа остались жители 178 квартир и 132 частных домов, сообщили городские власти.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.