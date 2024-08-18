Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании вновь раскритиковал двух олимпийских чемпионок по боксу, назвав их мужчинами. Бывший президент США обратил внимание на недавно завершившиеся Олимпийские игры и пообещал «не допускать мужчин в женский спорт».

Не называя спортсменок по именам, Трамп заявил: «На Олимпиаде было двое, кто совершил переход. Это были мужчины. Они совершили переход и стали женщинами, и они участвовали в боксе».

Речь, по-видимому, идет об Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые оказались в центре споров относительно их пола после дисквалификации с чемпионата мира Международной ассоциацией бокса (IBA) в прошлом году. Обе спортсменки родились и выросли женщинами, но оказались в центре дебатов о гендере в спорте после того, как не сумели пройти тесты на соответствие требованиям для участия в женских соревнованиях.

Трамп и ранее критиковал допуск Хелиф к соревнованиям. На митинге он охарактеризовал участие обеих спортсменок в Олимпиаде как «безумие» и добавил: «Это так унизительно для женщин».

Критика Трампа в адрес трансгендерных спортсменов не нова. В 2022 году Трамп указал на нечестные условия для спортивной борьбы между трансгендерами и женщинами. «Мужик выходит и одной рукой бьет рекорд, который держался 20 лет», — указал на нечестные условия в соревнованиях с поднятием тяжести бывший президент.