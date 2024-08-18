Российские войска захватили населенный пункт Свиридоновка, расположенный в Донецкой области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики (Донецкая область Украины — прим. ред.)», - сообщили в министерстве.

На фоне наступления РФ в Донецкой области украинские силы продолжают бои в Курской области России. В четверг украинские войска заявили о захвате города Суджа, расположенного в 10 км от границы.

Это крупнейший населенный пункт, занятый украинскими силами с начала наступления на Курскую область 6 августа. Украинская армия нанесла удары по двум мостам через реку Сейм в Глушковском районе. По утверждениям российской стороны, для ударов по мостам были применены американские ракетные системы HIMARS.

По данным МЧС России, из Курской области эвакуировано более 120 000 мирных жителей. Около 10 000 из них, включая 3 000 детей, размещены в 171 центре временного проживания по всей стране.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.