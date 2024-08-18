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Атака на ростовскую нефтебазу
В ночь на 18 августа беспилотники дважды атаковали нефтебазу на юго-востоке Ростовской области, что привело к пожару
Атака на ростовскую нефтебазу
Фото: nznp.ru / Others
18 августа 2024 г.

В ночь на 18 августа беспилотники дважды атаковали нефтебазу на юго-востоке Ростовской области, что привело к пожару. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По словам Голубева, силы ПВО сбили дрон над промышленными складами в Пролетарске, однако обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы, вызвав возгорание дизельного топлива. После этого последовала повторная атака, в результате которой тушение пожара было временно приостановлено, но вскоре возобновилось.

Для ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд. Губернатор отметил, что пострадавших в результате атак нет.

Утром 18 августа Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные нанесли удар по комбинату «Кавказ» в Ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты, поставляемые для нужд российской армии. Сообщается, что на территории объекта зафиксированы по меньшей мере две ячейки возгорания, информация о последствиях удара уточняется.

В то же время Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 18 августа были уничтожены пять беспилотников самолетного типа: два над Белгородской областью, один над Курской областью и два над Ростовской областью.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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