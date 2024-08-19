Впервые за последнее десятилетие в индийском Кашмире пройдут выборы в региональный законодательный орган. Это решение — шаг к возвращению некоторой степени самоуправления в Кашмире.

Этот регион — единственный с мусульманским большинством в составе Индии — претендовал на статус автономии. Однако в 2019 году индуистско-националистическое правительство премьер-министра Нарендры Моди лишило регион полуавтономного статуса и приостановило там демократию.

В декабре 2023 года Верховный суд Индии оспорил отмену особого статуса Кашмира. Хотя суд поддержал действия правительства, он постановил, что необходимо провести процесс выбора демократически избранного правительства и восстановить государственность в регионе.

Кашмир находится в центре длительного и ожесточенного спора между Индией и Пакистаном. Контролируемая Индией часть региона десятилетиями переживала политические волнения. Во время мятежа 2019 года погибли десятки индийских солдат и мирных жителей.

Выборы в законодательные органы, которые должны были состояться в 2019 году, были отложены после того, как федеральное правительство в Нью-Дели взяло регион под свой прямой контроль.

Илтиджа Муфти, лидер Народно-демократической партии, которая ранее управляла регионом, заявила, что проведение выборов необходимо для восстановления давно приостановленных основных прав кашмирцев.

«Кашмир был полуавтономным государством. У нас был свой флаг, своя конституция. Ничего из этого больше не осталось. Но можем ли мы уступить это демократическое пространство? Я так не думаю, ни на дюйм», — подчеркнули Муфти.

В 2019 году правительство Моди лишило Кашмир его полуавтономии и разделило регион на два управляемых анклава. Чтобы подавить возможные уличные протесты, правительство Индии отключило системы связи, направило в этот район десятки тысяч военнослужащих и заключило в тюрьму тысячи людей.