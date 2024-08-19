С 16 августа 2024 года кыргызстанский MBank приостановил денежные переводы через российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф и МТС, как в направлении России, так и из нее. В сообщении банка отмечается, что эта услуга временно недоступна на неопределенный срок.

Банк уточнил, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпавшие под санкции, и только по рублевым реквизитам.

Решение о приостановке переводов последовало после того, как в июне 2024 года США и Великобритания ввели санкции против ряда российских финансовых структур, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, которые играют ключевую роль в торговле долларами на российском валютном рынке.

На фоне этих событий несколько коммерческих банков Кыргызстана ввели временные ограничения на денежные переводы в Россию и из нее. В Mbank пояснили, что ограничения на пополнение, переводы и конвертации по рублевым счетам и картам были введены из-за «волатильности курса и возможных резких колебаний валютного рынка».

Однако другие банки, такие как Капитал банк, Халык банк и Банк Азии, заявили, что у них нет ограничений на денежные переводы в Россию и из нее.