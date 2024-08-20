Какова история танков. Существует разные школы танкостроения. В чем их различия?

Танки возникли во время Первой мировой войны как ответ на невозможность прорыва укрепленных оборонительных линий. В XX и XXI веках в США шли долгие споры между консерваторами и авангардистами о необходимости танков, поскольку характер боевых действий изменился, и фронтовые линии потеряли свою актуальность.

Военный консерватизм, вероятно, замедлил принятие новых технологий. Сегодня в Украине мы видим активное использование дронов различных типов, включая недавние примеры, когда воздушные и наземные дроны отражали атаки российских танков.

И большая часть этой танковой группы была уничтожена, оставшиеся силы отступили. То есть, в современной войне решающую роль играют не танки. Недавно был опубликован отчет аналитического центра при Министерстве обороны США, в котором говорится, что 10-километровая зона вокруг линии фронта стала смертельной для традиционной техники и личного состава.

Как действовать в таких условиях, используя традиционную боевую технику, которая крупногабаритна, дорогостояща и уязвима? Без поддержки наземных и воздушных дронов, а также противотанковых комплексов, танки оказываются в уязвимом положении. За более чем 100 лет было разработано множество эффективных методов борьбы с танками, и современная война требует пересмотра роли традиционной техники на поле боя.

Сегодня ни один танк не способен полностью защитить себя на поле боя. Последним аргументом сторонников танков были комплексы активной защиты, такие как израильская система «Трофи». Однако даже она показала свою уязвимость: иранская противотанковая ракета поразила танк «Меркава» с включенной системой «Трофи» на расстоянии 4 километров.

Система активной защиты может срабатывать, но ракета все равно поражает танк. В таких условиях возникает вопрос: зачем нужен танк на поле боя? Дистанция в 5-7 километров стала непреодолимым рубежом для танков.

Дрон стоимостью 500-700 долларов может выполнять почти ту же задачу, что и танк — самостоятельно обнаруживать, находить и уничтожать цель. В то время как военная мысль находилась в застое, научно-технический прогресс не останавливался.

Когда началась война, пришлось оперативно решать проблемы, чтобы военная мысль могла догонять научно-технический прогресс. И что мы видим? В войне в Украине не используются самые передовые технологии. В конфликте участвуют страны, которые не входят в десятку или двадцатку самых высокотехнологичных государств мира.

Однако мы уже наблюдаем прогресс. Появляются автономные дроны, способные самостоятельно искать, обнаруживать и уничтожать цели. Обе стороны конфликта, а также многие страны по всему миру активно работают над технологиями роевых дронов.

В свете этой парадигмы потребуется переосмысление всей военной философии. Если дроны могут выполнять задачи, которые ранее были прерогативой танков, вопрос о необходимости использования 70-тонных танков, которые легко обнаруживаются и уничтожаются, становится актуальным. За последние 10-20 лет войны все чаще становятся бесконтактными.

Технология дронов позволяет расширить зону бесконтактных боев и снизить расходы на боевую технику, а также уменьшить потери среди личного состава. Будущее, вероятно, будет за дронами, будь то наземные, воздушные или морские.

Что касается танкостроения, можно выделить две основные школы: российскую/советскую и западную. Российская школа придерживается философии компактных танков с автоматом заряжения и численным преимуществом. Одним из ее значительных недостатков является размещение боеприпасов вокруг башни, что приводит к взрывам и выбрасыванию башни при поражении.

Западная школа использует человека для заряжания танкового ствола, вместо автоматического заряжания. Боеприпасы расположены в задней части башни и лучше защищены, что снижает вероятность взрывов и выбрасывания башни. Но в современном танкостроении принципиальной разницы между этими школами уже нет.

Танки часто играют ключевую роль при оценке военной мощи стран, и в общественном восприятии они все еще считаются эталоном военной силы.

Рейтинговые агентства часто не отражают реальную боеспособность стран, и танки не являются основным индикатором военной силы. Например, Иран, несмотря на ограниченное количество и устаревшие танки, успешно расширяет свое влияние на Ближнем Востоке и способен пробивать одну из лучших противоракетных оборон Израиля своими дронами. Военный потенциал страны нельзя оценить только по открытым источникам и количеству танков — это требует более комплексного анализа.

Сегодня мы часто обсуждаем беспилотные системы. Существуют БПЛА, хотя конечно, современные технологии еще не позволяют полностью заменить истребители пятого поколения, а также боевые беспилотные катера. Можно ли применить эту концепцию к танкам или, например, БМП? Возможно ли, что в будущем такие беспилотные системы найдут свое применение в этой области?

Существует множество подходов к обеспечению обороноспособности. Ситуация в Украине может быть рассмотрена через призму различных военных школ, и есть по крайней мере три школы. Например, американская военная школа может рассмотреть возможность замены традиционного танка на боевое средство с тремя или шестью колесами, оснащенное пулеметом или пушкой.

Возможно, что другие военные школы предложат альтернативные решения. Например, одна страна может рассмотреть использование небольших дронов с взрывчатым веществом. Турция, например, разрабатывает гусеничную платформу с пушкой на базе танка. Такие подходы могут стать возможными путями развития военной техники в будущем.

Лично я сторонник использования малогабаритных наземных и воздушных дронов в военных действиях. Военная мысль часто требует революционных решений. Малые дроны могут предложить значительные преимущества по сравнению с более крупными системами.

То, что вы описываете, можно рассматривать как аспект войны будущего, о которой вы часто говорите. А как насчет гибридных или асимметричных конфликтов, например, в Сирии или Ираке, где противники не обладают высокими технологиями? Возможно, в таких ситуациях танки все еще могут быть актуальны и применимы?

Конечно, мы в основном говорим о развитых странах. Военное развитие в нашем мире неравномерное. В некоторых странах Африки, где самое мощное противотанковое средство — гранатомет, танки остаются значимыми. Однако если речь идет о противостоянии стран с передовыми военными технологиями, танки могут оказаться менее актуальными.

Значит танки — это вчерашний день? Это также подразумевает, что инвестиции в их развитие могут быть неэкономичными и невыгодными.

В ближайшей перспективе, через год или три, в случае военных конфликтов на нашем континенте, танки и боевая техника, такие как бронетранспортеры и БМП, могут не справляться со своей задачей, если будут противостоять противнику с надежным воздушным контролем.

США более технологически развитая страна по сравнению с Ираном. Однако если США будут проводить сухопутные операции с большим количеством танков и боевой техники, Иран с помощью дронов и других средств может нанести значительный урон и ущерб американской армии.

В середине 2024 года различные страны, включая Италию, Турцию и Соединенные Штаты, начали выдавать технические задания на разработку новых видов вооружений и военной техники. Поэтому в перспективе 3-5 лет мы будем наблюдать образцы техники и вооружения, которые были переосмыслены и разработаны военными в 2023-2024 годах.

Все это распространяется и на БМП или это касается только танков?

Это также относится и к БМП. Парадигма военного противостояния меняется: в кровопролитных зонах должны использоваться дроны.

После зачистки территории будет вводиться боевая техника, желательно без экипажа. Люди должны участвовать в боевых действиях все реже. Дело в том, что ваши вопросы требуют того, чтобы была составлена концепция применения вооруженных сил.

Это требует времени и исследований. Мир все еще в поиске таких концепций и решений.

То есть, летом 2024 года часть военных, хотя и не все, осознала, что на поле боя уже требуется использование новых методов и способов.

Есть ли ставка на развитие наземных дронов?

Применение наземных дронов сопряжено с множеством проблем, в основном из-за сложности местности. В воздухе или в морской среде препятствий гораздо меньше.

Как уже упоминалось, различные военные школы будут решать эти проблемы по-своему. Наземные дроны требуют освоения новых технологических возможностей, таких как преодоление препятствий, возможность преодолевать неровности, подниматься на высоты и маскироваться. Вероятно, потребуется как минимум три года для того, чтобы военные переосмыслили, каким должен быть идеальный наземный дрон, его вес и предназначение. Думаю, работа над этим уже началась.