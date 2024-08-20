Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 августа заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял «компромиссное предложение» для устранения разногласий, блокирующих соглашение о прекращении огня в Газе. Дипломат призвал ХАМАС принять американский план.

«Теперь ХАМАС должен сделать то же самое, а затем стороны с помощью посредников — США, Египта и Катара — должны собраться вместе и завершить процесс достижения четкого понимания того, как они будут выполнять обязательства, взятые на себя в соответствии с этим соглашением», — отметил политик.

18 августа ХАМАС сообщил, что отвергает американский мирный план, поскольку он полностью копирует израильские требования, не учитывая при этом палестинскую позицию.

«Когда Блинкен говорит, что израильтяне согласились, а затем израильтяне говорят, что есть обновленное предложение, это означает, что американцы находятся под давлением Израиля, а не наоборот. Мы считаем, что это маневр, который дает израильтянам больше времени», — заявил высокопоставленный чиновник ХАМАС Усама Хамдан.

На встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Блинкен заявил, что текущий раунд переговоров, вероятно, лучшая и последняя возможность для заключения перемирия в Газе.

Переговоры в Катаре, направленные на прекращение огня и возвращение заложников, на прошлой неделе завершились без прорыва. Новая встреча делегаций Израиля, США, Катара и Египта пройдет в Каире на этой неделе.

Несмотря на оптимизм США и то, что офис Нетаньяху охарактеризовал встречу как позитивную, и Израиль, и ХАМАС дали понять, что любая сделка будет сложной.

Месяцы переговоров то начинались, то прекращались, затрагивая одни и те же вопросы. Причем Нетаньяху не раз отмечал, что война может закончиться только с «уничтожением» ХАМАС как военной и политической силы, а ХАМАС настаивал, что согласится только на постоянное, а не временное прекращение огня.

Теперь же основные разногласия связаны с растущими требованиями Израиля. Премьер Нетаньяху в июле чуть ли не каждую неделю озвучивал новые пункты соглашения, требуя, в частности, чтобы израильские военные сохранили контроль вдоль границы Газы и Египта. Также Нетаньяху требует, чтобы израильтяне установили КПП в коридоре Нецарим, который разделяет Газу на северную и южную части, и контролировали перемещение палестинцев внутри сектора. ХАМАС назвал эти требования неприемлемыми.