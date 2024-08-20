Тысячи пропалестинских демонстрантов прошли маршем по Чикаго в день открытия Национального съезда Демократической партии США 19 августа. Демонстранты несли плакаты с призывами к миру, а также выражали гнев и разочарование из-за того, что администрация Байдена открыто поддержала израильское вторжение.

Толпа также обратила свое недовольство на вице-президента Камалу Харрис, называя кандидата от демократов «Убийца Камала».

После нескольких часов мирных демонстраций десятки протестующих прорвались через часть периметрового ограждения съезда. На место приехал спецназ, как минимум четырех человек задержали.

Организатор марша — коалиция DNC, состоящая из более чем 200 групп. По словам организаторов, многие люди специально приехали из палестинских и арабских общин из разных штатов в Иллинойс, чтобы участвовать в масштабной демонстрации.

Десятки делегатов-мусульман и их союзников, разгневанные поддержкой США израильского вторжения в Газу, добиваются изменений в платформе демократов и планируют настаивать на эмбарго на поставки оружия.

Некоторые протестующие, между тем, сомневаются, что демократы изменят свою политику в отношении Израиля.

«Этого никогда не произойдет, — сказал Мвалиму Сундиата Кейта, приехавший из Огайо, чтобы присоединиться к акции протеста. — Политика партии состоит в том, чтобы поддерживать Израиль, и пока эта политика не изменится, так оно и будет».

Еще одна крупная акция протеста была запланирована на 22 августа, когда Харрис должна официально принять номинацию. Вице-президент на одном из митингов довольно грубо заткнула протестующих, отметив, что сейчас говорит она, а не демонстранты. Советник Харрис также уточнил, что она не собирается вводить эмбарго на поставки оружия Израилю.

Тем не менее сама Харрис на одном из митингов заявила, что требует немедленного перемирия в Газе. Об этом же говорил и президент Джо Байден, одновременно призывающий к перемирию и одобряющий новые оружейные поставки Израилю.