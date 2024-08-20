Верховная рада Украины приняла закон, регулирующий деятельность религиозных организаций, которые имеют связи с Россией. Этот документ дает государству возможность запретить деятельность Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата) в Украине. Закон был принят большинством голосов — за него проголосовали 265 депутатов.

Закон устанавливает, что именно понимается под «связями с Россией», и определяет срок, в течение которого религиозные организации в Украине должны избавиться от этих связей. Государственные органы получат полномочия взаимодействовать с религиозными организациями, которые не смогут или не захотят выполнить требования закона, объяснил депутат Алексей Гончаренко.

Для признания религиозной организации связанной с Россией Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести проведет соответствующую экспертизу. Если в ходе проверки будут выявлены признаки российского влияния, религиозной организации будет дано шесть месяцев на разрыв организационных связей, рассказал агентству УНИАН депутат Владимир Вятрович.

Если организация не выполнит требования в установленные сроки, Госслужба подаст иск в суд. Судебным решением деятельность такой структуры может быть запрещена. Таким организациям будет запрещено использовать государственное и коммунальное имущество, а их членам не будет разрешено быть капелланами в Вооруженных силах Украины. Решение суда может распространяться на всю церковь.