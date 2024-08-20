Российские нефтяные компании столкнулись с заметным уменьшением спроса со стороны крупнейшего покупателя — Китая. В июле поставки нефти из России в Китай упали на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а общий объем составил 1,76 млн баррелей в сутки. Согласно данным китайской таможенной статистики это является самым низким уровнем как минимум с конца прошлого года.

Сокращение импорта началось в конце первого квартала и ускорилось после визита президента России Владимира Путина в Пекин в мае. В марте российские нефтяники поставляли в Китай 2,55 млн баррелей в день, но к июню объемы сократились до 2,05 млн баррелей в сутки, а в июле — до 1,9 млн. Таким образом, за четыре месяца поставки нефти в Китай сократились на 30%, а с начала года — на 22%.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) заменили российскую нефть баррелями с Ближнего Востока. Как сообщает Reuters, в июле поставки из Саудовской Аравии выросли на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,51 млн баррелей в день. Импорт из Малайзии, которая является основным хабом для транзита нефти из Ирана и Венесуэлы, увеличился на 61%, достигнув 1,46 млн баррелей в сутки.

Несмотря на это сокращение, Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, приобретая 43% всех баррелей, которые вывозятся из России. Нефть составляет почти две трети всех товаров, которые Россия поставляет в Китай, а сырье — более 90%.

Снижение китайского спроса оказало негативное влияние на доходы российской экономики. В июле доходы от экспорта нефти снизились до годового минимума в 656 млн евро в день, что на 5% меньше по сравнению с июнем. Физические объемы поставок упали на 9%. Совокупный импорт нефти Китаем в июле оказался самым низким с сентября 2022 года.