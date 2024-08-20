Президент Владимир Путин во вторник посетил северокавказский город Беслан в преддверии 20-й годовщины трагической осады бесланской школы и самого смертоносного теракта в современной истории России.

1 сентября 2004 года вооруженные боевики захватили в заложники более 1100 человек в бесланской школе № 1 в республике Северная Осетия и удерживали их в плену до тех пор, пока российские войска не взяли здание школы штурмом два дня спустя. К концу штурма погибли 334 заложника, включая 186 детей, а также 31 боевик.

На видео, опубликованном Кремлем, Путин возлагает цветы, преклоняет колени и перекрещивается на мемориальном кладбище «Город ангелов».

Затем Путин возложил цветы к памятнику, посвященному бойцам спецназа ФСБ, штурмовавшим школу № 1.

На видеозаписи, опубликованной государственным информационным агентством ТАСС, видно, как летит вертолет, на котором Путин прибыл на мемориальное кладбище.

По данным ТАСС, глава Кремля также осмотрел школу впервые после трагедии. Он возложил цветы и зажег свечу на территории школы, которая, по словам Кремля, была преобразована в «международный культурно-патриотический центр по профилактике терроризма».

После трагедии Путин приезжал в Беслан лишь единожды — в 2008 году, когда находился в должности премьер-министра.