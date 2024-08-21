Националистическая партия Бангладеш (БНП) обратилась к Индии с требованием экстрадировать бывшего премьер-министра Шейх Хасину для суда за предполагаемые преступления. Хасина бежала из Дакки 5 августа после массовых студенческих протестов, переросших в общенациональное движение против ее 16-летнего правления.

«Мы призываем вас передать ее правительству Бангладеш законным путем. Народ этой страны решил провести над ней суд. Пусть она предстанет перед этим судом», — заявил генеральный секретарь БНП Мирза Фахрул Ислам Аламгир.

76-летняя Хасина, возглавлявшая партию «Авами Лиг», сейчас находится в безопасном месте недалеко от Нью-Дели. Против нее выдвинуто не менее 15 обвинений в убийствах и «преступлениях против человечности».

Во время протестов в июле и августе погибло более 450 человек, в основном студентов. Трибунал по военным преступлениям Бангладеш расследует три отдельных дела о «массовых убийствах». Индия может отклонить запрос на экстрадицию, ссылаясь на статью 8 договора, позволяющую отказывать в запросах, сделанных недобросовестно.

На этой неделе Дакку посетит группа ООН по правам человека для обсуждения расследований с временным правительством Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом.