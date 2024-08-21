В средней школе в городе Сански-Мост на западе Боснии произошла стрельба. Три работника школы были убиты четвертым сотрудником, который затем попытался покончить с собой. Об этом сообщила местная полиция.

Правоохранители получили сообщение о стрельбе в школе в в 10:15 утра по местному времени - мужчина открыл огонь из автоматической винтовки, сказал представитель полиции кантона Уна-Сана Аднан Беганович.

Стрелок убил декана, секретаря и учителя, уточнили в полиции.

«Он пытался покончить жизнь самоубийством и был тяжело ранен», - сказал Беганович, добавив, что подозреваемый был отправлен на срочное лечение в соседний город Баня-Лука.

Он добавил, что полиция ведет расследование.

Школа еще не возобновила работу после летних каникул, поэтому в ней не было детей.

Телеканал N1 TV, ссылаясь на свидетелей, сообщил, что стрелявший - уборщик, у которого были разногласия с руководством школы и который находился под дисциплинарным взысканием.

Массовые расстрелы - сравнительно редкое явление на Балканах, где много оружия, оставшегося в частных руках после войн 1990-х годов.

В июле ветеран войны в соседней Хорватии устроил стрельбу в доме престарелых, убив пятерых, включая свою мать, и ранив шестерых.