Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе дал интервью российскому государственному телеканалу, в котором раскритиковал внешнюю политику Армении и предполагаемое сближение с западными странами.

«Ну что это за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», — сказал глава Беларуси (цитата по агентству «Белта»).

Эти слова вызвали негативную реакцию в Армении. У здания белорусского посольства в Ереване прошел протест, во время которого демонстранты закидали стены и ворота дипмиссии картофелем, яйцами и помидорами. Протестующие потребовали разрыва дипломатических отношений с Беларусью и высылки белорусских дипломатов.

В ответ на эти действия официальный Минск вызвал временного поверенного в делах Армении для выражения возмущения отсутствием защиты дипломатической миссии.

Отношения между Беларусью и Арменией уже некоторое время остаются напряженными. Президент Беларуси Александр Лукашенко в мае 2024 года посетил Азербайджан с государственным визитом. Во время визита он заявил, что Баку способен контролировать ситуацию в регионе, назвал войну за Карабах «освободительной» и рассказал о разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед войной, где они пришли к выводу, что «в войне победить можно». Лукашенко также предложил Азербайджану помощь в восстановлении освобожденных земель.

В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица Армении не посетят Беларусь, пока Лукашенко остается президентом. Он назвал неприемлемым обсуждать вопросы в рамках ОДКБ с лидером, поддержавшим противника в войне, и отметил, что сотрудничество в рамках СНГ и ЕАЭС будет вынужденным. В итоге обе страны отозвали своих послов для консультаций.