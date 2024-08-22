Губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил о серии взрывов на военном аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Местные жители утверждают, что произошел налет беспилотников. Системы ПВО были задействованы для отражения атаки.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению», – сообщил Бочаров.

Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО сбили 28 беспилотников в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, взрывы в Калач-на-Дону, Волгоградская область, начались около 3:30 утра. Очевидцы насчитали от 6 до 10 мощных хлопков. Предполагается, что целью дронов был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.

По предварительной информации, как минимум два беспилотника были сбиты: один уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки второго упали на бытовку неподалеку, вызвав пожар.

Телеграм-канал Astra сообщил, что взрывы на военном аэродроме раздавались с периодичностью в 1-3 минуты. Местным жителям было рекомендовано собрать документы на случай возможной эвакуации.

Согласно открытым данным, на аэродроме Мариновка дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР.

Тем временем в Пролетарске уже пятый день продолжают тушить пожар на нефтехранилище, который начался утром 18 августа. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возгорание произошло из-за падения обломков беспилотников после отраженной атаки.