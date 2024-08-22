21 августа сотни ультраортодоксальных евреев-харедим вышли на акцию протеста в Иерусалиме, выступая против призыва в армию. Агрессивные демонстранты вступили в столкновения с израильской полицией возле призывного пункта на западе Иерусалима.

По словам полицейских, они применили силу, чтобы вытолкать демонстрантов с дорог и отвести их от этого района. Были задействованы водомет и конная полиция. Правоохранители уточнили, что власти страны объявили акцию протеста незаконной, поскольку некоторые участники призывали к беспорядкам, перекрыли близлежащие дороги и бросали тяжелые предметы в полицейских.

После разгона несколько десятков протестующих из числа ультраортодоксальных евреев направились на Яффскую дорогу, где попытались нарушить работу легкорельсового транспорта Иерусалима. Были задержаны пять участников протеста.

Ранее демонстранты неоднократно пытались прорвать полицейские блокпосты возле призывного пункта, вступая в столкновения с полицейскими и оскорбляя их, в частности, называя «нацистами». СМИ, освещавшие протесты, отмечают, что харедим скандировали лозунги против призыва, в том числе «Мы скорее умрем, чем будем служить» и «Мы выбираем тюрьму, а не армию».

Уже несколько месяцев армия Израиля испытывает нехватку личного состава из-за продолжающегося вторжения в Газу, военных рейдов на оккупированном Западном берегу и трансграничных столкновений с ливанской группировкой «Хезболла».

На фоне острой нехватки солдат в июне Верховный суд Израиля обязал призывать евреев-харедим в армию и запретил финансовую помощь религиозным учреждениям, чьи студенты отказываются от военной службы.

Евреи-харедим составляют около 13% населения Израиля, которое насчитывает примерно 9,9 млн человек, и не служат в армии, посвящая свою жизнь изучению иудаизма.

Более 70 лет харедим были освобождены от военной службы, однако на фоне протестов и нехватки военных Верховный суд постановил, что ультраортодоксы более не могут уклоняться от всеобщей воинской повинности.