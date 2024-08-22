В результате обстрела ВСУ в Краснодарском крае на юго-западе РФ загорелся железнодорожный паром. Об этом сообщили в четверг днем региональные власти.

«Был подожжен железнодорожный паром, перевозивший цистерны с топливом в порт Кавказ», - заявили власти в соцсетях.

По словам официальных лиц, спасатели уже прибыли на место удара в порт Кавказ - один из крупнейших пассажирских портов страны, соединяющий материковую Россию с аннексированным Крымом по железной дороге и на паромах.

О масштабах разрушений и о том, пострадал ли кто-нибудь в результате ракетного удара, пока не сообщается.

Ни Украина, ни российские военные не прокомментировали это нападение.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно высокое пламя и столб черного дыма, поднимающийся, как говорят авторы видео, из порта Кавказ. Очевидцы также сообщили, что слышали мощные взрывы в этом районе.

В прошлом месяце в результате атаки украинского беспилотника на тот же порт погиб по меньшей мере один человек. В мае Украина выпустила ракеты по нефтяному терминалу в порту Кавказ с целью нарушения российской логистики на аннексированном полуострове.