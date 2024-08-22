Авианосец USS Abraham Lincoln прибыл с ударной группой на Ближний Восток после недавнего приказа министра обороны Ллойда Остина. Об этом в среду сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

«Корабль ВМС США «Авраам Линкольн» (CVN 72), оснащенный истребителями F-35C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования США (USCENTCOM)», - говорится в сообщении CENTCOM на X.

«Флагман 3-й авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln (CVN 72) сопровождается 21-й эскадрильей эсминцев (DESRON) и 9-м авианосным крылом (CVW)», - добавляется в сообщении.

Пентагон объявил ранее в этом месяце, что США развернут дополнительные военные силы на Ближнем Востоке в преддверии предполагаемого возмездия Ирана в адрес Израиля.

Остин приказал ускорить переход авианосной ударной группы в зону ответственности CENTCOM, дополнив возможности, уже предоставляемые авианосной ударной группой USS Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт»).

Кроме того, он приказал направить туда же подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia (SSGN 729).

Этот шаг был сделан на фоне напряженности на Ближнем Востоке после убийства 31 июля в столице Ирана Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании и - днем ранее - убийства высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.

ХАМАС и Иран обвинили Израиль в убийстве Хании, в то время как Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою ответственность.

Иран пообещал «сурово наказать» Израиль за убийство Хании на иранской земле.

Эскалация происходит на фоне продолжающегося израильского наступления на сектор Газа, в результате которого с октября 2023 года погибло более 40 тыс. палестинцев.