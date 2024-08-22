В Турции приветствуют приглашение Евросоюза министру иностранных дел Хакану Фидану принять участие в неформальной встрече на следующей неделе. Ожидается, что там будут обсуждаться региональные вопросы.

Пресс-секретарь МИД Турции Онджу Кечели сообщил агентству «Анадолу», что министр Фидан отправится в Брюссель 29 августа, чтобы затем принять участие во встрече в формате «Гимних» по приглашению ЕС.

Подчеркнув, что Анкара рассматривает приглашение как позитивный шаг и попытку наладить диалог с Анкарой, Кечели сказал: «Мы надеемся, что этот шаг в предстоящий период создаст подходящую почву для отмены резолюций, принятых Комитетом ЕС по иностранным делам 15 июля 2019 года, которые привели к тупику в наших отношениях».

Брюссель ввел санкции против Турции из-за конфронтации между Анкарой и Афинами в восточном Средиземноморье и ограниченного политического диалога с турецким правительством. В последнее время Комиссия ЕС предпринимала попытки преодолеть препятствия, вытекающие из резолюций 2019 года, но они не увенчались успехом из-за противодействия Греческой администрации Южного Кипра.

«Это приглашение - сигнал о том, что необходимость улучшения связей между Турцией и ЕС перед лицом региональных и глобальных вызовов осознается и в Евросоюзе», - заявил Кечели.

Он подчеркнул, что это взаимодействие не должно ограничиваться встречами на «Гимнихе», и что важно, чтобы Турция и ЕС развивали свое сотрудничество и диалог во всех областях устойчивым, предсказуемым и системным образом.

Кечели также напомнил, что в этом контексте должны быть предприняты конкретные шаги по активизации процесса вступления Турции в ЕС, модернизации таможенного союза, либерализации визового режима и возобновлению структурных политических механизмов.

На гимнихских встречах министры иностранных дел 27 стран ЕС, а также верховный представитель по вопросам безопасности и внешней политики соберутся для обсуждения текущих региональных и международных вопросов в неформальной обстановке.

Турция, как страна-кандидат в члены ЕС, обычно приглашалась на гимнихские встречи до 2019 года.

Ожидается, что на предстоящей встрече министры рассмотрят последние события, связанные с войнами в Украине и секторе Газа. Ожидается также, что в Брюсселе министр Фидан проведет и ряд двусторонних встреч с коллегами из ЕС.