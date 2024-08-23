ООН предупредила о негативных последствиях массовых приказов Израиля об эвакуации в секторе Газа. Координатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Муханнад Хади отметил: такие приказы подвергают опасности жизни гражданских лиц, а не защищают их.

«Последовательные массовые приказы об эвакуации, издаваемые израильскими силами, подвергают людей в Газе опасности и лишают их предметов первой необходимости, которые им нужны, чтобы выжить», — говорится в докладе координатора.

«В этом месяце в среднем каждые 2 дня издавался приказ об эвакуации, вынуждая до четверти миллиона палестинцев снова бросать свои дома», — уточнил Хади.

По его словам, если эти приказы об эвакуации предназначены для защиты гражданских лиц, то они фактически делают прямо противоположное. Они вынуждают семьи снова бежать — часто под огнем и с теми немногими вещами, которые они могут унести с собой. При этом жители Газы вынуждены бежать в переполненные лагеря беженцев, в которых нет чистой воды и которые, как и остальная часть эксклава, остаются небезопасными. Израильские военные неоднократно бомбили лагерь Аль-Маваси, который сами же до этого признавали безопасной зоной.

Пренебрегая резолюцией Совета Безопасности ООН, требующей немедленного прекращения огня, Израиль продолжает свое жестокое наступление на Газу. Израильское наступление привело к гибели более 40 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей. Более 93 тыс. жителей эксклава были ранены.

Продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и лекарств, в результате чего большая часть жителей сектора оказалась на грани голода. Многие умирают от заболеваний, которые в мирное время легко излечить. ООН предупредила, что в Газе из-за израильской блокады возможна вспышки эпидемий кожных заболеваний и полиомиелита.