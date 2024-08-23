«Простите, Украина, но справедливый мир, вероятно, остается лишь фантазией», заявил президент Чехии Петр Павел, уточняя, что украинская «формула мира‎»‎ не может быть основой для мирных переговоров с Москвой.

Президент уточнил, что любое мирное соглашение, достигнутое между Украиной и Россией, скорее всего, не будет справедливым, но справедливость тем не менее должна быть целью.

«Справедливый мир, если представить его по шкале от 100% до нуля, означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым. Это потребовало бы, чтобы агрессор выплатил компенсацию за военные разрушения. Но это, вероятно, фантазия, с которой мы все можем согласиться», — сказал Павел в чешском политическом подкасте PoliTalk.

«На самом деле результат будет несколько иным. Но наша цель должна состоять в том, чтобы максимально приблизиться к справедливому миру», — добавил политик.

Ранее на этой неделе чешский лидер заявил, что Киеву должно быть позволено вступить в НАТО, даже если он не сможет вернуть все свои территории, оккупированные Россией. Речь идет о полуострове Крым, который был аннексирован в 2014 году, а также частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Последние были оккупированы и включены в состав России в сентябре 2022 года.

По правилам НАТО, страны с территориальными конфликтами не могут стать членами альянса. Однако, как отметил Павел, из этого правила уже были исключения: так в 1950-е годы ФРГ вступила в НАТО, хотя восточная часть Германии — ГДР — оставалась под властью коммунистического правительства. В альянс вошла только западная часть Германии, а вся страна присоединилась к блоку только в 1990-е годы, после объединения. Аналогичный сценарий можно рассмотреть и для Украины, предполагает Павел.