ПОЛИТИКА
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В Грузии обещают запретить оппозиционные партии
Правящая партия «Грузинская мечта» выпустила заявление с обещанием запретить крупнейшую оппозиционную силу, а также все «партии-сателлиты» и «партии-преемники»
В Грузии обещают запретить оппозиционные партии
Фото: Reuters / Others
23 августа 2024 г.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила 20 августа, что попытается объявить крупнейшую оппозиционную партию, «Единое национальное движение» (ЕНД), неконституционной, если получит парламентское большинство на предстоящих выборах.

ЕНД - партия, созданная третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили и самая популярная оппозиционная политическая сила в стране.

Саакашвили, покинувший страну после проигранных «Грузинской мечте» выборов в 2012 году и недолго занимавший пост губернатора Одесской области Украины, с 2021 года находится в тюрьме в Грузии по обвинениям, которые, по его мнению, являются политически мотивированными.

В обращении, опубликованном в Facebook, «Грузинская мечта» подчеркнула, что ей необходимо получить «конституционное большинство для качественного улучшения политической системы, чего нельзя достичь без устранения «коллективного ЕНД» из политики».

«После получения конституционного большинства мы начнем юридический процесс, в результате которого ЕНД и все его партии-сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными», - говорится в заявлении.

Заявление было сразу же раскритиковано грузинской оппозицией. Некоторые заявили, что оно свидетельствует о намерении создать однопартийное государство.

В последние месяцы Грузия находится на грани политического кризиса, во многом из-за принятия противоречивого закона «об иностранном влиянии» и связанного с этим законом подавления уличных протестов, которые последовали за его принятием. Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в оппозиции к правящей партии и поддержала протестные акции против закона «об иностранных агентах».

Парламентские выборы, которые, по общему мнению, являются важными для страны, должны состояться в октябре. Недавний независимый опрос показал, что, хотя «Грузинская мечта» является самой популярной партией, которую выбрали 32 % респондентов, уровень ее поддержки не достаточен для конституционного большинства и, вероятно, потребует создания коалиционного правительства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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