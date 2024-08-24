ПОЛИТИКА
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Нападение с ножом на фестивале в Германии: что известно
Неизвестный убил трех человек и ранил восьмерых на праздновании 650-летия немецкого Золингена. Полиция ведет поиски преступника
Нападение с ножом на фестивале в Германии: что известно
Фото: Reuters / Others
24 августа 2024 г.

В немецком городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) произошло массовое убийство во время городского фестиваля. По данным полиции, в пятницу вечером около 21:40 по местному времени неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей праздничного мероприятия, посвященного 650-летию города.

В результате нападения погибли три человека, еще восемь получили ранения, из них пять - тяжелые. Полиция сообщает, что нападавший целенаправленно атаковал жертв в область горла.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Полиция ведет масштабные поиски и опрашивает свидетелей и пострадавших. Мотивы нападения пока не установлены.

Инцидент произошел на рыночной площади Фронхоф, где выступали музыкальные группы. Власти отменили оставшуюся часть фестиваля.

Министр внутренних дел земли Герберт Ройль, посетивший место трагедии, заявил, что это было целенаправленное нападение на людей, но отказался спекулировать о мотивах преступника.

Подобные происшествия достаточно редки для Германии. Правительство страны планирует ужесточить правила ношения ножей в общественных местах, уменьшив их максимально допустимую длину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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