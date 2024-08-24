Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины. В послании Алиев подчеркнул прочность двусторонних отношений и поддержку территориальной целостности Украины.

«Азербайджан и Украину связывают дружеские отношения с богатыми традициями. Воля наших народов, которые исторически поддерживали друг друга, сегодня составляет основу наших межгосударственных отношений», — отметил Алиев в письме.

Президент Азербайджана выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между странами, особенно в энергетической сфере, и подтвердил намерение продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украине.

Поздравление Алиева прозвучало на фоне недавнего визита президента России Владимира Путина в Баку 18-19 августа. Во время визита Путин предложил содействие в демаркации границ Азербайджана с Арменией, однако итоги встречи оказались скромными. Основное внимание было уделено экономическому сотрудничеству, в частности, расширению транспортной сети между Россией, Азербайджаном, Ираном и портами Персидского залива.

Несмотря на потенциал экономического сотрудничества, диалог лидеров показал, что Россия проявляет больший интерес к его развитию. Алиев отметил, что товарооборот между странами составляет «четыре млрд с небольшим долларов — это хорошая цифра», на что Путин ответил: «Но она не соответствует потенциалу наших возможностей».

По итогам встречи были подписаны соглашения по вопросам продовольственной безопасности и инспекции труда, а также достигнуты договоренности об открытии российско-азербайджанского университета и совместном производстве нефтяных танкеров.