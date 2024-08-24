Документальный фильм TRT World «Священная оккупация», разоблачающий систематическое вытеснение палестинцев с оккупированного Западного берега незаконными еврейскими поселенцами, был представлен в субботу в стамбульском кинотеатре «Атлас».

Фильм, снятый журналистами TRT World в декабре прошлого года с большим риском для жизни, предлагает беспрецедентный взгляд на зверства, совершаемые радикальными поселенцами, и поддержку, которую они получают от израильского государства и военных.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи подчеркнул важность документального фильма. «Документальный фильм «Священная оккупация» не только раскрывает то, что было скрыто от мирового обозрения, но и проливает свет на один из самых тревожных методов оккупации в мире», — заявил он.

«Наша команда журналистов-расследователей TRT добилась большого профессионального успеха, внедрившись в ряды радикальных сионистских групп на Западном берегу всего через два месяца после 7 октября и сняв этот документальный фильм в чрезвычайно опасных условиях, рискуя своими жизнями», — сказал Омер Фарук Танрыверди, заместитель гендиректора TRT, отвечающий за международное вещание.

Эксперты отметили своевременность выхода фильма на фоне международного осуждения правительства Нетаньяху после нападения еврейских поселенцев на палестинскую деревню Джит 15 августа.

«Израиль пытается осуществить этническую чистку, потому что текущая демографическая ситуация представляет собой кризис для израильтян благоприятствует палестинцам», — прокомментировал премьеру фильма директор Центра ислама и международных отношений Стамбульского университета «Заим» Сами аль-Ариан.

Фильм также затрагивает тему геноцида в Газе, начавшегося 7 октября, и его влияния на ситуацию на Западном берегу. По словам правозащитника Иссы Амро, с начала войны в Газе наблюдается заметный рост жестокости израильтян по отношению к палестинцам на оккупированном Западном берегу.

«Проект поселенческого колониализма начинает давать трещины, но требуется существенная поддержка и действия, чтобы положить конец государству апартеида», — выразил надежду израильский историк и политолог Илан Паппе.

Фильм «Священная оккупация» раскрывает колониальный менталитет Израиля и хорошо слаженную координацию между государственными субъектами и вооруженными еврейскими бандами, стремящимися заставить палестинцев покинуть свои исконные дома на оккупированном Западном берегу.