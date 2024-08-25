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Переговоры по Газе: прогресса все нет и нет
Израиль продолжает настаивать на сохранении контроля над границей Египта и Газы на переговорах в Каире на фоне обострения гуманитарной ситуации в палестинском эксклаве
Переговоры по Газе: прогресса все нет и нет
Палестинцы вновь вынуждены искать укрытие (Хан-Юнус) / Фото: Reuters / Others
25 августа 2024 г.

В субботу в Каире возобновились переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении пленных. Несмотря на обсуждение новых компромиссных предложений, стороны не смогли достичь прогресса.

«Переговоры в Каире не привели к какому-либо прогрессу. Израиль настаивает на сохранении восьми позиций вдоль Филадельфийского коридора», — сообщил Reuters палестинский чиновник, сведущий с ходом переговоров.

Делегация ХАМАС прибыла в Каир, но вскоре вернулась в Доху после брифинга. США, Египет и Катар продолжают посреднические усилия, однако ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными.

На фоне переговоров гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться. Израиль не останавливает свое жестокое наступление на сектор Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня.

В эксклаве зафиксирован рост недоедания среди населения, особенно среди детей, а также обнаружен случай полиомиелита - первый за 25 лет. В субботу в результате израильских ударов погибло 50 человек, что увеличило общее число жертв израильского вторжения до 40,334 палестинцев. Еще 93,356 человек числятся ранеными.

Объем продовольственной помощи, поступающей в Газу, находится на критически низком уровне, что вызывает серьезную обеспокоенность международных организаций. Продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и лекарств, оставив большую часть региона в руинах.

Помимо этого, также существуют опасения дальнейшей эскалации конфликта, особенно с учетом возможной реакции Ирана и «Хезболлы» на недавнее убийство командира шиитского движения в Бейруте и лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Ситуация остается напряженной, а перспективы мирного урегулирования - неопределенными.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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