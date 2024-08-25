Папа римский Франциск в воскресенье осудил решение правительства Украины запретить связанную с Россией ветвь православной церкви в Украине.

«Не трогайте церкви», - сказал папа в своей еженедельной молитве, через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете.

«Размышляя о законе, недавно принятом в Украине, я опасаюсь за свободу молящихся», - сказал папа.

Понтифик заявил также, что продолжает «со скорбью» следить за боевыми действиями в Украине.

Зеленский, который встречался с папой в июне на G7 в Италии, подписал в субботу закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Украина стремится дистанцироваться от Московского патриархата с 2014 года, и эти усилия вновь актуализировались после нападения России в 2022 году.

Украинская православная церковь официально отделилась от Московского патриархата в 2022 году, но украинские власти неоднократно обвиняли ее священнослужителей в лояльности к РФ.