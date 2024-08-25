ПОЛИТИКА
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Удар по поселку в Белгородской области
Власти Белгородской области сообщили о пяти погибших в результате авиаудара по поселку Ракитное
Удар по поселку в Белгородской области
Фото: Reuters / Others
25 августа 2024 г.

По меньшей мере пять человек погибли и еще 13 получили ранения в результате ночного украинского удара по поселку Ракитное на западе Белгородской области. Об этом сообщили власти региона.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о погибших на своем телеграм-канале в воскресенье утром. По его словам, среди раненых - трое несовершеннолетних. Он добавил, что поврежден газопровод и нарушено газоснабжение нескольких соседних населенных пунктов.

«Мы обязательно поможем всем, кто пострадал», - написал Гладков. - Наша задача сейчас - выстоять, преодолеть испытания, справиться с бедой».

Киев усилил удары по территории РФ после начала наступления на Курскую область две недели назад. Тогда же в области были введены режимы чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

В воскресенье в Минобороны РФ заявили, что в Курск будут направлены дополнительные подразделения в попытках сдерживать украинское наступление.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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