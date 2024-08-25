25 августа Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 11 террористов РКК на севере Ирака. Операция проводилась в районе Асос и зоне проведения операции «Коготь-Замок».

Турецкое военное ведомство подчеркнуло свою решимость продолжать эффективную борьбу с терроризмом. Это заявление следует рассматривать в контексте долгосрочной стратегии Анкары по обеспечению безопасности на своих южных границах.

С 2016 года Турция провела три крупные военные операции в северной Сирии: «Щит Евфрата» (2016), «Оливковая ветвь» (2018) и «Источник мира» (2019). Эти операции были направлены на ликвидацию террористической угрозы и защиту местного населения.

РКК, признанная террористической организацией Турцией, США и Европейским союзом, несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин и детей, за годы своей террористической деятельности против Турции.

В последние годы РКК пытается дистанцироваться от своих преступлений, действуя через различные ответвления. В Сирии группировка известна под названиями PYD и YPG, а также как «Сирийские демократические силы». В Иране РКК действует под именем PJAK.

Данная операция демонстрирует продолжение активной антитеррористической политики Турции как внутри страны, так и за ее пределами, и ее готовность к решительным действиям для защиты своих границ и граждан.