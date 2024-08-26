В Британии второй месяц продолжаются ожесточенные споры из-за возможного эмбарго на продажу оружия Израилю. Генпрокурор страны Ричард Хермер вмешался в процесс и не дал МИД Британии ввести эмбарго. Чиновник сообщил, что не может одобрить решение о запрете на поставки оружия, пока не получит доказательства, что его использование нарушает международное право.

Британские СМИ отмечают: прокурор Хермер, главный юридический советник премьера Кейра Стармера, вмешался в спорное решение, пытаясь провести различие между «наступательным» и «оборонительным» оружием.

Юридические споры на высшем уровне правительства считаются основной причиной задержки принятия решения об эмбарго.

«Правительство стремится соблюдать международное право. Мы ясно дали понять, что не будем экспортировать товары, если они могут быть использованы для совершения или облегчения серьезного нарушения международного гуманитарного права‎»‎, — заявили в МИД страны.

«В настоящее время проводится обзорный процесс для оценки того, соблюдает ли Израиль международное гуманитарное право, который министр иностранных дел инициировал в первый же день своего пребывания в должности. Мы предоставим обновленную информацию, как только этот процесс обзора будет завершен», — заверили в министерстве.

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми действительно с первого дня в должности запустил проверку того, следует ли Великобритании продолжать продавать оружие Израилю. Министр допустил полный запрет на продажу «наступательного» оружия, но при этом Лондон может разрешить производителям продолжать поставки «оборонительного» оружия, заявив, что такой шаг позволит Тель-Авиву защитить себя.

Великобритания экспортирует в Израиль военное оборудование на сумму около $23 млн, оставаясь четвертым крупнейшим поставщиков вооружений.

Лэмми также заявил, что Великобритания поддержала решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Теперь премьер-министр Израиля не может приехать в Британию, поскольку здесь его могут арестовать.