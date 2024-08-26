В понедельник в Омске произошел мощный взрыв, который был слышен в различных районах города, сообщают местные паблики и телеграм-каналы. По информации, представленной каналом 112, взрыв произошел на территории нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефть-ОНПЗ». Издание Baza уточняет, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

В сети активно распространяются видео, на которых запечатлены пламя и клубы дыма.

Позже паблик Om1.ru опубликовал комментарий Омского НПЗ, где сообщается, что «возгорание на Омском НПЗ под контролем» и что «автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования». В сообщении также подчеркивается, что завод продолжает свою работу.

Канал 112 сообщает о двух раненых сотрудниках предприятия, однако официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

Причины инцидента и масштабы повреждений пока остаются неизвестными.

«Газпромнефть-ОНПЗ» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.